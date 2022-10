PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 16 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Lyon et les deux équipes marquent (3.65)

En s’imposant en Ligue Europa, à Varsovie, contre le Dynamo Kiev, le Stade Rennais a remporté son quatrième match de suite et reste même sur dix rencontres sans défaite. La saison des Bretons est définitivement lancée, ils sont en pleine confiance avant de recevoir une équipe lyonnaise qui doit se reconstruire. Laurent Blanc vient d’arriver sur le banc de l’OL et l’on s’intéressera aux premiers impacts de son arrivée que ce soit au niveau du dispositif que du choix du onze. Avec un nul et quatre défaite, inutile de dire que l’état de forme penche en faveur des Rennais que je vois s’imposer. Je pense qu’ils pourraient encaisser un but pour faire grimper la cote à 3.65 !

