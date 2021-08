PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 17 août - Super Coupe d'Allemagne

Notre pronostic: le Bayern gagne à Dortmund et les deux équipes marquent (2.90)

En cinq ans, le Bayern et le Borussia se sont affrontés à douze reprises toutes compétitions confondues (Bundesliga, Coupe et Super Coupe) et les Munichois se sont imposés dix fois pour seulement deux défaites et restent sur trois succès consécutifs au Signal Iduna Park. La saison dernière, bien que cette affiche avait lieu à Dortmund, les Bavarois avaient remporté le Trophée 3-2. Lors des quatre ultimes face à face, les spectateurs ont été gâtés: 3-2, 3-2 et 4-2 pour le Bayern. Envisager des buts de chaque côté n'a donc rien d'incongru, surtout avec la présence des deux "machines à marquer" que sont Robert Lewandowski (1.80) et Erling Haaland (1.66). Comme les partenaires de Benjamin Pavard me paraissent encore une fois supérieurs à leurs principaux rivaux en Allemagne, je vous propose la victoire des Munichois avec les deux équipes qui marquent pour espérer tripler votre mise.

Fiabilité: 50 %

Les autres options:

Nul entre Monaco et le Shakhtar (4.00)

Le Dynamo de Zagreb gagne à Tiraspol et les deux équipes marquent (4.10)

Cote totale des trois nuls du jour: 47.56

