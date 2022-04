PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 17 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Nantes bat Angers par un but d’écart (3.40)

En concédant le nul à Brest la semaine dernière (1-1), les Nantais ont vu leur course à l’Europe connaître un coup d’arrêt. Ils ont six points de retard sur le top 5 mais ont peut-être dans les têtes leur finale de la Coupe de France à jouer le mois prochain. Toujours est-il que rien n’est perdu car, en cas de succès, les Canaris pourraient gagner deux places. Les Angevins sortent d’un score de parité face à Lille (1-1). Avec six longueurs d’avance sur la zone rouge, rien n’est joué pour le SCO qui se doit de prendre des points. Cependant je pense qu’à la Beaujoire, le FC Nantes pourrait s’imposer mais dans la difficulté. C’est pourquoi je miserais sur un succès par un but d’écart exactement pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Nantes – Angers ici !

Les autres options :

L’Union Berlin bat Francfort et les deux équipes marquent (3.90)

Le RB Leipzig gagne chez le Bayer Leverkusen et les deux équipes marquent (3.55)

Leicester gagne à Newcastle (3.35)

Match nul entre le FC Séville et le Real Madrid et les deux équipes marquent (3.85)

Cote totale des cinq nuls du jour : 607.12