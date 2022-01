PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 17 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic : Naples gagne à Bologne par un but d'écart (3.50)

Eliminé en Coupe la semaine dernière par la Fiorentina, le Napoli n'arrive pas à retrouver sa bonne forme du début de saison. Les Napolitains, depuis le 7 novembre, n'ont gagné que quatre rencontres pour trois nuls et six défaites. S'ils continuent sur ce rythme, ils pourraient dire au revoir aux places européennes en mai. Naples doit donc absolument se remettre à gagner régulièrement. C'est ce qui a été fait lors de la dernière journée face à la Sampdoria (1-0). C'est possible aujourd'hui. Bologne est dans le creux avec quatre défaites et un seul succès lors de ses cinq derniers matches. Les Bolognais se sont inclinés trois fois par un but d'écart. Je pense que cela pourrait de nouveau être le cas face à Naples. Un pari risqué mais très bien coté à 3.50 que je vous propose de tenter !

Les autres options :

Le Paris FC bat Le Havre par un but d'écart (3.55)

Match nul entre le Portimonense et le Vitoria Guimaraes et les deux équipes marquent (3.80)

Cote totale des trois paris de folie : 47.22