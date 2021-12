PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 décembre – Coupe de France

Notre pronostic: match nul entre Lille et Auxerre (5.10)

Quatre nuls (Brest, Angers, Nantes et Lyon) pour une victoire 2-1 à la 85e minute face à Troyes, en cinq matches à domicile pour le LOSC ! On ne peut pas dire que Lille (11e de Ligue 1) maîtrise son sujet devant son public depuis deux mois. Je ne suis pas sûr du tout que les champions de France en titre se qualifie facilement pour les 1/16e de finale de la Coupe de France contre Auxerre. L'AJA (3e de Ligue 2) n'a perdu que trois rencontres sur dix-huit en championnat cette saison dont deux en déplacement, à Toulouse et à Dijon. Par ailleurs, les Bourguignons n'ont chuté que deux fois lors de leurs dix derniers voyages à Lille en dix-sept ans. Pour toutes ces raisons, on peut éventuellement s'attendre à une surprise ce samedi. Alors banco sur le nul pour quintupler la mise !

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

Nul entre Leeds et Arsenal (3.80)

Groningue s'impose sur la pelouse d'Heracles Almelo (3.15)

Cote totale pour les trois paris de folie: 61.04

