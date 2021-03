PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 mars Ligue Europa

Notre pronostic : match nul entre Berne et l'Ajax (4.10)

L'Ajax est dans la même situation que la Roma après une victoire (3-0) lors du huitième de finale aller. Ce soir il faudra donc gérer cette avance en Suisse. Les Hollandais partent largement favoris et c'est bien normal car ils n'ont plus perdu depuis le 9 décembre dernier. C'était face à l'Atalanta (0-1) en Ligue des Champions. Depuis c'est 18 victoires en 21 matches toutes compétitions confondues. Les Amsterdamois ont notamment sorti le LOSC au tour précédent. La qualification de l'Ajax me paraît donc évidente d'autant que les Young Boys stagnent. Ils n'ont pas réussi à gagner lors de leurs cinq derniers matches en réalisant quatre nuls. Je pense qu'il pourrait y avoir une nouvelle fois un score de parité ce soir. La cote énorme de 4.10, avec l'Ajax qui devrait gérer et Berne qui n'arrive pas à gagner, me semble très tentante et c'est pourquoi je vous conseille ce coup de folie !

