PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 octobre – Liga – Espagne

Notre pronostic : le Betis Séville s’impose sur la pelouse d’Alaves et les deux équipes marquent (4.10)

Qu’il est difficile ce début de saison pour Alaves. 19e de Liga, le club basque n’a remporté qu’un seul match pour six défaites en sept journées. C’est tout bonnement catastrophique et il devrait lutter pour le maintien jusqu’à mai mais le motif d’espoir c’est que la seule victoire était contre l’Atletico de Madrid (1-0). Cependant je ne suis pas très optimiste pour ce soir et la réception du Betis qui est 10e au classement avec un bilan correct de trois succès, trois nuls et deux revers. Je pense que le club sévillan devrait l’emporter à l’extérieur. Je crois tout de même qu’Alaves pourrait poser des problèmes et je vois les deux équipes marquer. Un pari de folie coté à 4.10 !

L’autre option :

La Fiorentina s’impose sur la pelouse de Venise et les deux équipes marquent (3.65)

Cote totale des deux paris de folie : 14.97