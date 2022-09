PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 18 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Clermont bat Troyes et les deux équipes marquent (4.20)

C’est une rencontre équilibrée entre deux équipes étonnantes de notre championnat. Clermont réalise un début de saison solide et s’est installé en milieu de tableau. Si les joueurs de Pascal Gastien comptent trois défaites, celles-ci l’ont été contre le PSG, Lorient et Marseille. Pas de quoi rougir donc, d’autant plus que les Clermontois ont remporté leurs deux derniers matches à domicile, face à Nice et Toulouse, sans encaisser le moindre but. L’ESTAC, pour sa part, a vu sa belle série s’arrêter à Lens la semaine dernière. Mais les Troyens restaient avant ça sur deux succès et un nul contre Angers, Monaco et Rennes. Ils sont toutefois plus en difficulté en déplacement et risquent de subir au stade Gabriel Montpied. Clermont devrait gagner sans forcément garder sa cage inviolée.

