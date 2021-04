PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 avril La Liga 2 – Espagne

Notre pronostic: match nul entre Leganes et Ponferradina (3.10).

Suite et fin de la 35e journée de deuxième division espagnole ce lundi avec Leganes qui accueille Ponferradina. Une rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine entre le 4e et le 8e du classement. Surtout que le club basé à Ponferrada est capable de se montrer très solide. Il n’a d’ailleurs perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches. C’était le 3 avril dernier contre Girona (3-1). La défense composée de Adot, Pascanu, Amo et Delgado fonctionne de mieux en mieux. Contexte légèrement différent pour Leganes qui vient de rechuter en s’inclinant contre l’Espanyol (2-1). Je suis convaincu que cela sera une nouvelle fois compliqué pour les hommes d’Asier Garitano. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Leganes et Ponferradina!

Les autres options :

Match nul entre le Sporting Covilha et Arouca (2.60)

Match nul entre le FC Vizela et le Benfica B (3.05)

Match nul entre Almeria et l’Espanyol Barcelone (2.95)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 72.52

