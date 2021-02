PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 février Ligue 1 - France

Notre pronostic: nul entre St Etienne et Reims (3.10)

Si les Verts reprennent des couleurs depuis quelques semaines, c’est surtout dû à leurs prestations à l’extérieur (victoire à Nice et à Rennes notamment). Mais à Geoffroy-Guichard, l’ASSE connaît toujours de grosses difficultés à s’imposer comme le prouve son récent bilan dans le Chaudron: une victoire contre Metz (1-0) précédée de cinq matches nuls face à Nantes, Paris, Nîmes, Angers et Lille et un revers dans le derby face à Lyon. Quant au Stade de Reims, il est très irrégulier en déplacement: victoire à Bordeaux et à Strasbourg mais défaite à Lille et à Lorient pour un nul à Marseille en deux mois. Miser sur un score de parité des Rémois à Saint-Etienne (comme la saison dernière), n’est peut-être finalement pas si fou que cela.

Fiabilité : 35 %

