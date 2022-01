PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : match nul entre Leicester et Tottenham, Kane buteur (7.75)

Voilà un match entre deux équipes qui doivent viser plus haut. En effet, Leicester réalise pour l’instant une saison très moyenne, actuellement installé à une triste dixième place. Les Foxes restent, certes, sur cinq victoires de suite à domicile, toutes compétitions confondues, mais font preuve d’une inquiétante irrégularité qui les empêche de tutoyer les places européennes. Surtout, Brendan Rodgers ne peut toujours pas compter sur le retour de Jamie Vardy, dont l’absence est un véritable handicap pour l’équipe. En face, Tottenham va enchaîner son troisième déplacement d’affilé en championnat. Les Spurs sont d’ailleurs beaucoup plus en difficulté hors de leur base et peinent donc à enchaîner les bons résultats, malgré un Harry Kane retrouvé. Je vous propose donc de miser sur un résultat nul avec un but de l’attaquant anglais. Un pari de folie coté à 7.75 !

