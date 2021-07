PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 juillet Liga 1 – Roumanie

Notre pronostic : victoire du FC Voluntari contre le Dinamo Bucarest et les deux équipes marquent (3.85)

Le championnat roumain a débuté et la première journée continue aujourd’hui avec notamment cette rencontre entre le Dinamo Bucarest et le FC Voluntari. Le club de la capitale sort d’une préparation mitigée avec une victoire et une défaite contre Galatasaray (2-1). Dans les compétitions nationales, le Dinamo reste sur une très belle série sept rencontres sans défaite. Cependant il n’est pas favori pour cette rencontre qu’il va jouer à domicile. Le FC Voluntari a également très bien fini la saison dernière avec cinq matches sans revers. Lors de la préparation, le club a connu une défaite, un nul et un succès en trois duels. Je pense qu’il va gagner à l’extérieur mais je vois le Dinamo Bucarest marquer également pour une très belle cote de 3.85 !

