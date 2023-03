PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Reims bat Marseille (3.00)

Voilà une rencontre qui promet un beau spectacle ! Le Stade de Reims impressionne encore et toujours les amoureux du football en ayant enchaîné un 19e match sans défaite en Ligue 1. Aussi pragmatiques que séduisants, les Champenois ont embêté toutes les têtes d’affiches de l'élite, s’offrant au passage les scalps de Rennes et tout récemment de Monaco. Ayant remportés huit de leurs neuf dernières rencontres en championnat, ils abordent la réception de Marseille avec le plein de confiance. Mais les Olympiens font également des merveilles en déplacement, restant sur 7 succès d’affilée hors de leurs bases, toute compétitions confondues. Au cœur d’une course au podium haletante, les Phocéens pourraient toutefois ne pas résister à la sensation Rémoise. Un pari qui vous permet de tripler la mise !

Les autres options :

Le PSG bat Rennes et plus de 3,5 buts dans le match (2.90)

Montpellier bat Clermont et les deux équipes marquent (3.90)

L’inter Milan bat la Juventus et les deux équipes marquent (3.95)

Cote totale des quatre paris de folie : 134.02