PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 19 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: le Shakhtar Donetsk bat le Real Madrid (5.90)

La saison dernière, le Shakhtar s'était imposé 2-0 face au Real Madrid en Ukraine. Et si l'histoire bégayait ? Pas impossible vu l'irrégularité des Madrilènes cette saison ! Après un bon début de championnat, les Merengues semblent marquer le pas comme le prouvent leurs derniers résultats: 0-0 à domicile face à Villarreal, défaite hallucinante au Bernabeu 2-1 contre les très modestes Moldaves de Tiraspol et nouveau revers ce week-end, sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (2-1). Bien que Karim Benzema soit en grande forme, Madrid n'arrive plus à gagner. Un nouveau faux-pas dans le traquenard ukrainien n'est pas complètement à exclure selon moi. Dans ces conditions, pourquoi ne pas tenter ce magnifique pari de folie: victoire du Shakhtar cotée à... 5.90 !

Fiabilité: 30 %

Les autres options:

Dortmund s'impose sur la pelouse de l'Ajax (3.00)

Le PSG gagne, Messi et Mbappé marquent (3.80)

Milan gagne à Porto et les deux équipes marquent (4.50)

Cote totale des quatre paris de folie: 302.67

Pariez sur Shakhtar Donetsk - Real Madrid ici