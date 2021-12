PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Tottenham s’impose à Watford et les deux équipes marquent (3.10)

Je vous propose de tenter un coup pour cette rencontre prévue à 16h ! Avec Antonio Conte, les Spurs vont très bien. Ils sont invaincus en Premier League depuis l’arrivée du coach italien, soit un bilan de quatre victoires et trois nuls dont un lors de la dernière journée à Southampton (1-1) alors qu’ils ont été en supériorité numérique durant plus de cinquante minutes. Ils ont buté sur un grand Forster dans la cage des Saints. Watford est au plus mal. Les Hornets restent sur cinq défaites consécutives mais ont réussi à marquer à tous leurs matches. Je pense que Tottenham va s’imposer mais je crois aussi que Watford va marquer à domicile. Un très beau pari coté à 3.10 !

Les autres options :

Manchester City s’impose sur la pelouse d’Arsenal par au moins deux buts d’écart et les deux équipes marquent (4.50)

Match nul entre Crystal Palace et West Ham (3.50)

