PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Garcia bat Zhang en trois manches (3.95)

Caroline Garcia a été impressionnante face à Emma Raducanu. La Française a parfaitement géré sa rencontre et affiché un niveau de jeu très élevé pour sortir la chouchoute du public britannique. « Caro » surfe sur son titre à Bad Homburg, son premier depuis trois ans mais elle devra se méfier. Zhang est également une très bonne joueuse sur herbe et reste sur une finale à Birmingham où elle a abandonné contre Haddad Maia. La Chinoise a un bilan de huit victoires et deux revers sur gazon cette saison. Les deux joueuses se connaissent bien et se sont affrontées trois fois. Parmi ces confrontations il y en a eu une cette saison à Lyon, où Zhang était allé chercher le titre et une à Wimbledon en 2019 avec un succès en deux sets de la Chinoise. Je pense que la Française va mieux s’en sortir aujourd’hui. Je la vois l’emporter mais en trois sets. Un énorme pari coté à 3.95 !

