PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er mai Premier League – Angleterre

Rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce samedi en Angleterre avec Brighton, 17e, qui accueille Leeds toujours 9e du classement. Mais les Seagulls sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Ils n’ont en effet perdu que 2 de leurs 5 derniers matches. Pour leur dernière rencontre à domicile ils ont quand même réussi à tenir en échec Everton (0-0). Ce qui n’est pas rien! La défense composée de White, Dunk et Veltman semble vraiment de plus en plus solide. Ce qui pourrait bien faire douter les hommes de Marcelo Bielsa! Les Peacocks viennent eux de concéder le nul à deux reprises: contre Manchester United (0-0) et Liverpool (1-1). Mais Patrick Bamford semble de plus en plus discret dans le secteur offensif. Il n’a d’ailleurs plus été décisif depuis le 19 mars dernier, c’était à Londres contre Fulham (2-1). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Brighton et Leeds!

