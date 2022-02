PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er mars – Coupe d’Italie ½ finale aller

Notre pronostic : Le Milan AC bat l’Inter (3.00)

C’est le derby milanais au programme de cette demi-finale de Coupe d’Italie. Pour ce match aller c’est l’Inter qui est favori à « l’extérieur », les deux clubs partageant le même stade. Cela peut sembler étonnant quand on regarde la dynamique des hommes de Simone Inzaghi. Ils n’y arrivent plus depuis quelques semaines avec des nuls à Naples (1-1), sur le terrain du Genoa (0-0) et des défaites face à Sassuolo (2-0) et en Ligue des Champions contre Liverpool (2-0). Il y a une panne offensive certaine. Ajoutons à ces contre-performances, la défaite du 5 février contre le Milan AC et on peut légitimement tenter un joli coup pour ce soir. Alors que son club était mené, Olivier Giroud avait inscrit un doublé pour apporter une victoire magnifique (2-1). Les Rossoneri restent sur une belle série de six rencontres sans défaite dont une démonstration en quart de finale face à la Lazio (4-0). C’est pourquoi je miserais sur l’outsider dans ce nouveau derby pour tripler la mise !

