PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 décembre – Première League - Angleterre

Notre pronostic: Tottenham bat Brentford par un but d’écart (3.30)

Incroyable mais vrai ! Depuis le début de la saison, Tottenham (7e) a remporté six rencontres, dont quatre à domicile… et toutes par un seul but d’écart ! De son côté, Brentford (12e avant la J14) vient de perdre quatre fois en six journées de Premier League, dont trois par la plus petite des marges. Vu les difficultés que traverse actuellement le promu et vu que les Spurs ne perdent chez eux que contre les grosses écuries du championnat (Man. Utd et Chelsea) et n’ont pas encore concédé de nul devant leur public, il me semble judicieux de miser sur un succès des hommes d’Antonio Conte par un but d’écart. Si j’ai raison, vous triplerez largement votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

