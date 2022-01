PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Liverpool s’impose sur la pelouse de Chelsea et les deux équipes marquent (4.10)

Les temps sont durs pour les Blues et les Reds. Chelsea, même sans perdre, a du mal à gagner ses rencontres. Les Londoniens n’en ont gagné que quatre lors des dix dernières qu’ils ont disputées. Ce n’est évidemment pas suffisant pour les hommes de Thomas Tuchel qui ont perdu leur solidité défensive qui leur avait permis de soulever la Ligue des Champions la saison dernière. Liverpool reste sur une défaite surprise à Leicester (1-0). Salah et ses partenaires n’ont pas su concrétiser leurs nombreuses occasions et ont donc laissé du champ à Manchester City en tête de la Premier League. Je m’attends à un duel très intéressant entre ces deux équipes. Je pense que les Reds pourraient profiter des doutes des Blues. Chelsea devrait tout de même marquer à Stamford Bridge. Un très beau pari pour plus que quadrupler la mise !

Pariez sur Chelsea – Liverpool ici !

Les autres options :

Bastia bat Clermont (3.35)

Leeds bat Burnley et les deux équipes marquent (3.50)

Cote totale des trois paris de folie : 48.07