PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 juillet - Euro U21

Notre pronostic : l'Angleterre bat le Portugal et les deux équipes marquent (3.55)

Que cette équipe Angleterre est solide dans ce tournoi ! Les joueurs de Lee Carsley n’ont jamais été réellement inquiétés durant la phase de poule et ont tranquillement obtenu leurs trois victoires, toujours sur le score de 2-0, contre la République Tchèque, Israël et l’Allemagne, tenante du titre. Il faut dire que le technicien irlandais possède un effectif particulièrement fourni, avec une majorité de joueurs qui évoluent au plus haut niveau et notamment en Premier League. En face, le Portugal déçoit. Les Lusitaniens doivent leur qualification à un but inscrit à la toute fin de la dernière rencontre de leur groupe, contre la Belgique (2-1). Extrêmement poussifs, ils avaient auparavant concédé une défaite surprise contre la Géorgie (0-2) puis un nul contre les Pays-Bas (1-1). S’ils pratiquent un jeu offensif, ils sont beaucoup trop en difficulté en défense pour espérer mieux. L’Angleterre devrait finir par s’imposer.

Pariez sur Angleterre U21 - Portugal U21 ici !

Les autres options :

La France bat l'Ukraine et les deux équipes marquent (3.25)

Rosenborg gagne sur la pelouse d'Aalesund par un but d'écart (3.65)

Cote totale des trois paris de folie : 42.11