PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 mars Ligue 2 – France

Notre pronostic: match nul entre Pau et Châteauroux (2.95).

Match de la peur ce mardi en Ligue 2 avec Pau, barragiste, qui accueille Châteauroux toujours dernier du championnat. Léger avantage donc aux Pallois qui restent sur un joli succès face au Havre (2-0) avec des buts de Maron George et Steeve Beusnard. Plus largement cette équipe n’a perdu que 2 de ses 6 dernières rencontres. Je suis donc convaincu qu’elle vendra une nouvelle chèrement sa peau. Attention quand même aux hommes de Benoit Cauet qui eux aussi sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Depuis le début de l’année ils ont en effet réussi à battre à Chambly (4-0) ou encore à accrocher Valenciennes (3-3). Dans le secteur offensif, ce groupe peut aussi compter sur Gilles Sunu ou encore Illyas Chouaref. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Pau et Châteauroux!

