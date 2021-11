PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 novembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : match nul entre le Dynamo Kiev et Barcelone (4.00)

Le match aller face à Kiev avait été très compliqué pour les Blaugranas qui l’avait emporté 1-0. Depuis rien ne va plus pour le FC Barcelone qui a perdu face au Real lors du Clasico. Ensuite le club catalan s’est incliné sur la pelouse du Rayo Vallecano avant de concéder le nul (1-1) face à Alaves, 16e de Liga. Je pense que cela va être bien difficile en Ukraine. C’est toujours très difficile de se déplacer là-bas, dans le froid de l’est. Le Dynamo a d’ailleurs pris un point dans ce groupe face à Benfica et un autre en championnat face au Shakhtar. C’est pourquoi je pense qu’il y a un coup à tenter avec cette rencontre. Je jouerais le nul pour quadrupler la mise. Le Barça est tellement malade et mauvais que ce n’est pas une ineptie de prendre ce risque !

Les autres options :

L’Atlanta bat Manchester United et les deux équipes marquent (3.70)

Séville bat Lille 2-0 ou 3-0 (4.20)

Cote totale des trois paris de folie : 62.16