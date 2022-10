PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 2 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Monaco et Nantes (4.50)

Jouer Nantes ne rappelle pas de bons souvenirs récents à l’AS Monaco qui restent sur trois matches nuls de rang contre les Canaris dont un qui a débouché sur une élimination, la saison dernière, en demi-finale de la Coupe de France aux tirs-au-but. Ce n’est donc pas une rencontre gagnée d’avance pour l’ASM, qui certes, a enfin lancé sa saison avec trois succès de suite mais va devoir affronter des Canaris remontés après une série de mauvais matches. Les Nantais n’ont qu’un seul point d’avance sur la zone rouge et ne peuvent plus se permettre de lâcher des points. Je pense qu'Antoine Kombouaré va jouer défensif et pourrait bien repartir avec un point (4.50) !

Les autres options :

Toulouse bat Montpellier et les deux équipes marquent (3.35)

Lens bat Lyon et les deux équipes marquent (3.65)

Schalke bat Augsbourg et les deux équipes marquent (3.50)

Leeds bat Aston Villa et les deux équipes marquent (3.95)

Sassuolo bat la Salernitana et les deux équipes marquent (3.35)

Cote totale des six paris de folie : 2548.36