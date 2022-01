PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 janvier – Coupe du Roi – Espagne

Notre pronostic : le Real Madrid gagne à Elche sans encaisser de but, Benzema buteur (3.60)

Le Real Madrid doit aller au bout de la compétition ! Les "Merengue" n’ont plus remporté la Coupe du Roi depuis bientôt huit ans et ont une réelle occasion de soulever tous les trophées nationaux cette saison. Les joueurs de Carlo Ancelotti sont actuellement la meilleure équipe d'Espagne et voyagent particulièrement bien, avec seulement deux défaites en déplacement sur quinze matches joués, toutes compétitions confondues. Avec un Karim Benzema qui empile les buts, les Madrilènes devraient prendre le dessus sur leur adversaire du soir. En effet, Elche est en difficulté en championnat et joue pour se maintenir en Liga. S’ils ont un bilan respectable à domicile, les coéquipiers de Javier Pastore ne parviennent pas à réussir l’exploit de battre les grosses écuries du pays. C’est pourquoi je miserais sur un succès du Real Madrid avec un clean sheet et Benzema buteur. Un pari de folie coté à 3.60 !

