PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 juillet - Serie A - Brésil

Notre pronostic : Fluminense gagne sur la pelouse de Goias et les deux équipes marquent (4.60)

Cette affiche pourrait être plus serrée qu'elle n'y paraît. Fluminense réalise une très bonne première partie de saison et peut toujours prétendre au titre. En effet, le club de Rio est membre d'un top 6 qui se tient en six points après dix-sept journées. De quoi aborder cette rencontre avec beaucoup d'ambition, alors que son bilan à l'extérieur est positif depuis le début du mois de mai, ne s’inclinant qu’une seule fois sur les dix derniers déplacements, toutes compétitions confondues. En face, Goias est installé dans le ventre mou du classement. L'actuel 13e souffle le chaud et le froid et, s'il peut viser plus haut, il doit également regarder derrière lui, n'étant qu'à trois points de la zone de relégation. Inconstants sur leur pelouse, les joueurs de Jair Ventura retrouvent un adversaire contre lequel ils ont souvent trouver le chemin des filets. Je vois donc Fluminense gagner et les deux équipes marquer (4.60).

Pariez sur Goias - Fluminense ici !

Les autres options :

Le Sport Club Internacional bat Sao Paulo et les deux équipes marquent (4.40)

Le Club Estudiantes bat le Club Atlético Barracas Central et les deux équipes marquent (3.70)

L'Union de Santa Fe gagne sur la pelouse de San Lorenzo (2.85)

Cote totale des quatre paris de folie : 213.43