PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 juin - Qualifications Euro 2024

Notre pronostic : la Géorgie arrache le nul en Ecosse (4.00) !

Ce groupe de qualification pour l'Euro 2024 est certainement le plus équilibré ! Derrière l'Espagne qui semble être la grande favorite, la lutte pour la deuxième place sera acharnée entre la Géorgie, l'Ecosse et la Norvège d'un certain Erling Haaland. Les Ecossais sont pour l'instant les mieux placés avec trois succès en trois journées mais les Géorgiens sont en embuscade avec quatre points pris en deux rencontres (victoire à Chypre et nul contre les Norvégiens). Le match du soir semble assez ouvert et les joueurs de Willy Sagnol vont l'aborder avec confiance, eux qui n'ont perdu qu'un seul match depuis septembre 2021. Portés par la star du Napoli Kvaratskhelia ou encore par le buteur messin Mikautadze, les Croisés semblent en mesure de prendre un point. Vu la cote proposée (4.00), cela serait bête de ne pas la jouer ! Fiabilité : 34%

Pariez sur Ecosse - Georgie ici