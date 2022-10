PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 octobre - Super League - Suisse

Notre pronostic: match nul entre les Grasshoppers de Zürich et le Servette de Genève (3.40)

Cinq partages de points en onze journées pour les Grasshoppers (6e) et quatre pour le Servette (2e) ! Invaincu à domicile (trois victoires et deux nuls) depuis le début de la compétition, les Zürichois espèrent bien prendre au moins un point contre les Genevois pour garder cette invincibilité devant leur public. La mission n'a rien d'impossible car le dauphin des Young Boys ne s'est imposé qu'une seule fois, à Lucerne, en cinq déplacements... et n'a inscrit que trois petits buts à l'extérieur cette saison. Dans ces conditions, banco sur un score de parité pour largement tripler, voire un 0-0 coté à 12.00 pour les plus téméraires !

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nul entre Osasuna et Espanyol (3.40)

Fulham bat Aston Villa et les deux équipes marquent (4.90)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 56.64

