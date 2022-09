PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 20 septembre - Championnat argentin

Notre pronostic : match nul entre Patronato et Rosario (3.05) !

Rencontre de milieu de tableau en Argentine la juit prochaine entre Rosario dix-neuvième et Patronato vingt-et-unième (le championnat compte vingt-huit équipes). Particularité de ce match : l'équipe qui reçoit est invaincu à domicile tandis que le club qui se déplace perd très rarement à l'extérieur. De plus, Rosario, entrainé par la légende Carlos Tevez, se montre régulièrement performant face au club de Parana : deux victoires et un nul sur les trois dernières confrontations. Patronato, qui n'a remporté qu'un seul match depuis le 13 août, pourrait bien concéder le match nul au stade Presbítero Bartolomé-Grella (3.05) !

Fiabilité : 31%

Autres options :

Nul entre Wuhan et Shenzen (3.30)

Nul entre Sol de America et Resistencia (3.05)

Total des trois paris de folie : (30.69)

