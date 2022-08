PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 août – Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier bat Auxerre et les deux équipes marquent (3.75)

Voilà un match qui pourrait s’avérer prolifique ! Montpellier a été auteur de deux rencontres spectaculaires, face à Troyes (victoire 3-2) et sur la pelouse du PSG (défaite 5-2). Si le niveau de jeu global n’est pas encore satisfaisant, les Héraultais peuvent compter sur une belle attaque. Wahbi Khazri a d’ailleurs très vite trouvé ses repères dans sa nouvelle équipe et devrait donc être une véritable plus-value cette saison. En face, Auxerre n’est pas en reste. Les Bourguignons vivent pourtant un retour difficile en Ligue 1, après un lourd revers à Lille (1-4) et un nul amer contre Angers (2-2). Mais le niveau de jeu affiché par les joueurs de Jean-Marc Furlan pousse à l’optimisme, même s’il la patience est de mise. Dans ce contexte, je vois Montpellier gagner et les deux équipes marquer.

Les autres options :

Le PSG gagne à Lille et plus de 3,5 buts dans le match (3.00)

Toulouse bat Lorient et les deux équipes marquent (3.90)

Nice gagne à Clermont et les deux équipes marquent (4.00)

Chelsea gagne à Leeds et les deux équipes marquent (3.00)

Cote totale des cinq paris de folie : 526.50