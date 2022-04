PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 avril - Liga - Espagne

Notre pronostic: match nul entre la Real Sociedad et Barcelone (3.55)

Match piège pour Barcelone (2e) sur la pelouse de la Real Sociedad (6e) ! Les Catalans, après sept victoires consécutives en Liga, viennent de subir deux énormes gifles au Nou Camp: défaite (3-2) et élimination en 1/4 de finale de la Ligue Europa face à Francfort puis nouvel échec à domicile contre Cadix (1-0), premier non relégable. Même si le Barça n'a chuté que deux fois en seize déplacements cette saison, pour sept victoires et sept nuls, sa tâche s'annonce difficile à San Sebastian où la Real n'a perdu qu'à deux reprises pour neuf succès et cinq nuls. Les Basques visent mieux que la Ligue Europa Conférence et comptent cinq longueurs de retard sur le Barça, l'Atletico et Séville... donc sur la 4e place synonyme de Ligue des champions. Autant dire qu'en cas de succès ils réaliseraient une très belle opération. Mais les Blaugrana tiennent à leur deuxième place et doivent réagir après les deux contre-performances récentes. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas surpris que ce duel se termine sans vainqueur, ce qui vous permettrait de largement tripler votre mise.

