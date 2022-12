PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 décembre - Coupe de la Ligue anglaise - 4e tour

Notre pronostic: Burnley ne perd pas à Old Trafford face à Manchester (2.85)

Et si la surprise du 4e tour de la Coupe de la Ligue venait d'Old Trafford ? Manchester United sera ce soir très handicapé par les absences de ses joueurs ayant disputé la Coupe du monde... et la liste est longue ! Varane, Martinez et Maguire pour la défense centrale, Dalot, Alex Telles et Shaw sur les côtés, Fred, Casemiro, Eriksen et Fernandes au milieu et enfin Rashford et Antony en attaque. Certains d'entre eux seront peut-être dans le groupe mais forcément fatigués par le Mondial du Qatar. Burnley, leader de Championship (2e division anglaise) avec seulement deux défaites en vingt-trois journées, pourrait bien selon moi profiter des forfaits mancuniens pour créer la surprise. Surtout que les Clarets sont un peu les "bêtes noires" des Red Devils: seulement deux défaites lors de leurs six derniers déplacement à Old Trafford ! Pour toutes ces raisons, pourquoi ne pas jouer le N2 à 2.85, voire le nul à 4.80 ?

Fiabilité : 35 %

