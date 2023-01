PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 janvier – Coupe de France

Notre pronostic: tirs au but entre Les Herbiers et Reims (4.20)

Match piège par excellence pour Reims aux Herbiers ! Tout le monde se souvient que les Vendéens sont coutumiers des exploits en Coupe de France et qu’ils avaient atteint la finale de la compétition en 2018, pour finalement s’incliner face au Paris-SG. Dans son stade Massabielle, le VHF (3e de Nationale 2) pourrait bien, une nouvelle fois, poser de sérieux problèmes à ses adversaires. Même si Reims va très bien depuis la reprise (trois victoires et deux nuls – douze buts marqués pour deux encaissés), ce genre de déplacement s’annonce toujours compliqué sur la pelouse d’amateurs motivés à 200 % pour tenter de créer la surprise et ainsi atteindre les 1/8 de finale de la Coupe. Pour toutes ces raisons, pourquoi ne pas tenter un pari de folie avec les Herbiers qui tiendraient tête aux Rémois pendant 90 minutes pour arracher une séance de tirs au but ?

Fiabilité : 30 %

