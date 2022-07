PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 juillet – Serie A - Brésil

Notre pronostic : Palmeiras gagne sur la pelouse de l’America Mineiro et les deux équipes marquent (3.90)

C’est quasiment un match des extrêmes. Palmeiras s’accroche à sa place de leader malgré quelques contre-performances récemment. Les joueurs d’Abel Ferreira voyagent particulièrement bien, n’ayant perdu qu’un seul de leurs quatorze derniers déplacements. Ils sont d’ailleurs toujours invaincus hors de leurs bases en championnat et peuvent aborder cette rencontre avec sérénité, au cours d’une période où le calendrier est moins chargé. Il va ainsi être compliqué pour l’America Mineiro d’obtenir un résultat. Le club de Belo Horizonte reste toutefois une bonne écurie à domicile, comptant quatre victoires et deux nuls en huit réceptions. Même si la marche paraît trop haute, il pourrait bien embêter son adversaire du soir. Je vois donc Palmeiras gagner et les deux équipes marquer (3.90).

Pariez sur America Mineiro – Palmeiras ici !

Les autres options :

Le Sparta Prague bat le Viking FK et les deux équipes marquent (3.30)

Le Vikingur Reykjavik bat The New Saints et les deux équipes marquent (3.45)

Le Levski Sofia bat le PAOK Salonique (3.45)

Cote totale des quatre paris de folie : 153.19