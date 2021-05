PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 mai Liga – Espagne

Notre pronostic : match nul entre Levante et Cadiz (4.20)

Les matches de fin de saison sont très difficiles à pronostiquer. D’autant plus quand les deux équipes n’ont plus rien à jouer. Levante a réussi à se maintenir mais il n’aurait pas fallu que le championnat dure un peu plus longtemps. En effet, le club de Valence n’a remporté qu’une seule rencontre lors des dix dernières journées de Liga pour sept défaites ! Les joueurs n’y étaient plus. Avec sept points d’avance sur le premier relégable, Elche, le matelas était confortable mais les Granotas ont joué à se faire peur. Avec trois longueurs d’avance sur son adversaire du soir, le club de Cadix réalise une saison quasi similaire du point de vue comptable mais la dynamique sur cette fin de saison est meilleure. Les Gaditans restent, certes, sur deux défaites, mais avant celles-ci ils avaient enchaîné deux victoires. Levante part largement favori pour ce duel à domicile mais je pense qu’il y a un coup à tenter pour, pourquoi pas, quadrupler la mise en jouant le nul entre ces deux équipes (4.20).

