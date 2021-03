PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: match nul entre Strasbourg et Lens (3.40).

Match plus équilibré qu’on ne l’imagine lors de la 30e journée de Ligue 1 ce dimanche midi entre Strasbourg et Lens. Surtout que le club alsacien semble de plus en plus dangereux. Il n’a en effet perdu qu’un seul de ses 5 derniers matches de championnat. C’était la semaine dernière à Rennes (1-0). Mais depuis le début du mois les hommes de Thierry Laurey ont quand même réussi à s’imposer à la maison contre Monaco (1-0). Ce qui n’est pas rien! Le club nordiste semble lui un peu plus irrégulier mais il ne perd toujours pas. La preuve dimanche dernier puisqu’il a réussi à arracher un nul contre Metz (2-2) avec des buts de Jonathan Clauss et Yannick Cahuzac. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Strasbourg et Lens!

