PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lens s’impose à Brest et les deux équipes marquent (3.75)

Pour la rencontre de 13h, Brest aura fort à faire. Les Bretons se sont bien relancés lors des deux dernières journées avec deux victoires face à Monaco et à Lorient. Leurs deux premiers succès de la saison après une série de sept matches sans victoire. Ils sont donc sortis de la zone rouge mais sont à égalité de points avec le 18e. Aujourd’hui, ils accueillent une des meilleures équipes de Ligue 1. Le RC Lens est le Dauphin du PSG avant cette 14e journée. SI l’on regarde les dernières rencontres, les Lensois restent sur trois victoires chez eux et sur deux défaites à l’extérieur. Cela n’empêche qu’en déplacement, les Sang-Et-Or sont bons de manière générale. Avant ces deux revers, ils avaient pris dix points sur douze. Je pense qu’ils vont se reprendre et s’imposer. Avec le tempérament des Brestois, je les vois aussi marquer. Un pari de folie coté à 3.75 !

