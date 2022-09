PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 septembre - ATP Metz

Notre pronostic: Bonzi bat Humbert en, trois manches (4.20)

Duel franco-français qui s'annonce très équilibré au 2e tour de l'Open de Moselle ! Benjamin Bonzi (61e mondial), pourtant légèrement outsider aujourd'hui, mène 2-1 dans les confrontations depuis sa victoire dans un match marathon le 30 août dernier à New-York au premier tour de l'US Open (6-2 au 5e set pour le Nîmois). Hugo Humbert (115e), très décevant cette saison, a repris un peu de confiance en remportant le challenger de Rennes en dominant Dominic Thiem en finale. Je ne suis pourtant pas convaincu que cela suffise pour battre Bonzi. Même si ce dernier traverse une période délicate et présente un bilan légèrement négatif depuis Roland-Garros et s'il a perdu ses trois rencontres de Coupe Davis contre Struff, de Minaur et Goffin, il faut noter qu'il progressé cette année et obtenu de bons résultats avant la tournée nord-américaine au cours de laquelle il n'a pas réussi grand chose. En indoor à Metz, je le pense capable de rééditer sa performance de l'US Open sans un scénario similaire. Je vous propose donc un pari de folie: la victoire de Bonzi en trois manches pour quadrupler votre mise.

Fiabilité : 30 %

Pariez sur Humbert - Bonzi ici