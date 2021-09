PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 21 septembre Liga – Espagne

Notre pronostic : l’Atletico de Madrid s’impose sur la pelouse de Getafe 1-0, 2-0 ou 3-0 et Griezmann marque (6.50 via MyMatch)

Je vous propose un pari très risqué mais loin d’être impossible pour cette sixième journée de Liga. Le champion sortant est toujours invaincu depuis le début de la saison avec trois victoires et deux nuls. C’est forcément une bonne chose même si on attend mieux dans le jeu. Les Colchoneros ont eu beaucoup de chance et restent quand même sur deux rencontres sans parvenir à marquer que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Getafe est à l’agonie avec cinq défaites et seulement un petit but inscrit à Barcelone (2-1). Cela va être dur de se maintenir dans l’élite et je pense que l’Atletico va s’imposer sans encaisser de but, pourquoi pas 1-0, 2-0 ou 3-0. On attend toujours la première réalisation d’Antoine Griezmann cette saison. Si vous combinez ces paris, c’est une cote exceptionnelle de 6.50 qui vous attend !

