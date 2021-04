PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 avril - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: match nul entre Leicester et WBA (4.30))

Pari certes osé mais qui peut être très rémunérateur si j’ai eu le nez fin ! En effet, Leicester (3e) n’a gagné qu’à peine un match sur deux à domicile cette saison (7 victoires, 1 nul et 7 défaites) et vient de chuter trois fois sur cinq sur sa pelouse face à Leeds, Arsenal et Manchester City. En revanche, West Bromwich Albion, bien que seulement 18e du classement, vient de prendre un point à Burnley (1-1) et trois à Chelsea (5-2) lors de ses trois derniers déplacements… après avoir réussi des nuls (1-1) à Liverpool et à Manchester (City). Décidément, les Baggies se sont montrés jusqu’ici redoutables chez les ténors de Premier League : une seule défaite chez les membres du Big Four (1-0 sur le terrain de Manchester United). Convaincus par ce pari de folie ?

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

Naples bat la Lazio et les deux équipes marquent (3.35)

Doublé de Messi contre Getafe (2.95)

Cote totale pour les trois paris de folie : 42.49

