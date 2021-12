PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: Marseille bat Reims et Milik marque (3.05)

Quatre buts en trois matches pour Arkadiusz Milik ! Mais c'est surtout en coupe que l'avant-centre polonais de l'OM se montre efficace: le but de la victoire contre le Lokomotiv de Moscou en Ligue Europa et le triplé ce week-end en Coupe de France face au Cannet Rocheville (4-1) ! Cette réussite pourrait permettre à l'ancien Napolitain de retrouver la confiance pour marquer aussi en Ligue 1 où il n'a plus été décisif depuis deux mois (contre Lorient). Marseille, dauphin du Paris-SG malgré un match en retard, a l'occasion d'accentuer son avance sur ses poursuivants en cas de succès face à Reims. Vu sa forme actuelle, je ne serais pas étonné que Milik offre la victoire à son club ce soir pour permettre aux Marseillais de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Si j'ai raison, vous multiplierez votre mise par trois.

Fiabilité : 40 %

