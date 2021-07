PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : victoire du Brésil face à l’Allemagne et les deux équipes marquent (4.00)

Je vous propose de prendre un risque pour cette rencontre très intéressante pour cette première journée de poule aux JO. Avec ce match on a tout simplement la revanche de la dernière finale à Rio. Rappelez-vous les larmes de Neymar au moment d’apporter à sa nation une médaille d’or ô combien attendue pour LA nation du football. Non seulement le Brésil gagnait son premier titre olympique dans cette discipline chez les hommes, mais aussi se vengeait de la débâcle reçus lors de sa Coupe du Monde deux ans plus tôt. Cette fois, les compteurs sont remis à zéro et c’est logiquement que la jeune garde brésilienne se présente favorite. Elle sera bien accompagnée avec des hommes comme Dani Alves ou encore Paulinho. Un effectif qui me semble supérieur à celui de l’Allemagne et c’est pourquoi je vous conseille la victoire du Brésil pour cette rencontre. Cependant je pense que les Allemands peuvent marquer. Un pari de folie pour vous permettre de quadrupler votre mise (4.00) !

L’autre option :

Match nul entre le Honduras et la Roumanie et les deux équipes marquent (3.90)

Cote totale des deux paris de folie : 15.60