PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 mai Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: match nul entre Stuttgart et l’Arminia Bielefeld (3.75).

Rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce samedi en Allemagne avec Stuttgart qui accueille l’Arminia Bielefeld. Le 9e contre le 15e du classement. Le VFB a parfaitement réagi lors des deux dernières journées en s’imposant contre le Borussia Mönchengladbach (2-1) et Augsbourg (2-1). Mais malheureusement ce groupe n’a plus grand chose à espérer au classement puisqu’il compte 7 points de retard sur le 6e… Attention à l’Arminia Bielefeld qui doit tout faire pour assurer son maintien. Cette équipe semble toujours compliquée à manœuvrer. Elle reste d’ailleurs sur deux nuls: contre le Hertha Berlin (0-0) et Hoffenheim (1-1). Je vous conseille donc de miser sur un score de parité entre Stuttgart et l’Arminia Bielefeld!

Les autres options :

Match nul entre Cagliari et le Genoa (3.20)

Match nul entre l’Hapoel Beer Sheva et l’Ironi Kiryat Shmona (2.85)

Match nul entre Swansea et Barsnley (3.00)

Match nul entre Östersunds et l’IK Sirius (2.95)

Match nul entre le FC Minsk et le Dinamo Brest (2.95)

Cote totale pour les six paris de folie : 892.88

