PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 novembre – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Rayo Vallecano bat Majorque 2-0 ou 3-0 (4.80)

Le Rayo réalise une très bonne saison en étant dans la première partie de tableau et en ayant la possibilité d’entrer dans le top 5 en cas de victoire. Cela est notamment dû à ses très bons résultats à domicile. Les joueurs sont invaincus dans leur antre avec cinq victoires et un nul. Ils n’ont d’ailleurs pris que deux buts pour treize inscrits. Majorque n’a au contraire remporté qu’une seule rencontre en déplacement et même si les Majorquins restent sur deux nuls consécutifs à l’extérieur, je ne les vois pas rivaliser ce soir. Je pense donc que le Rayo Vallecano va s’imposer et pourquoi sans prendre de buts. Je vous propose même de parier sur un 2-0 ou 3-0 pour une très belle cote de 4.80 !

