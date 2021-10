PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 22 octobre - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Augsburg gagne à Mayence (4.80)

Mayence reçoit sa bête noire et vient de chuter trois fois de suite (à Leverkusen, à Dortmund et surtout à domicile contre l'Union Berlin). Après un excellent début de championnat, le FSV semble marquer le pas ce dont pourrait profiter Augsburg, pourtant mal classé (16e). L'actuel barragiste compte 70 % de victoires et reste sur six succès consécutifs contre son adversaire du jour, tout stade et toute compétition confondue. Cela peut vous paraître totalement fou mais je ne serais pas étonné que la série noire se poursuive et que Mayence (11e de Bundesliga) se fasse à nouveau piéger à domicile. Un joli pari de folie pour presque quintupler votre mise de départ !

Fiabilité: 30 %

Les autres options:

Nul entre Guimaraes et Maritimo (3.90)

1-1 entre St Etienne et Angers (5.40)

Cote totale des trois paris de folie: 101.09

