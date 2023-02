PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 février - Ligue Europa

Notre pronostic : Nantes se qualifie face à la Juventus (2.90)

Et si Nantes réalisait l'exploit ? Les Canaris se sont donnés le droit de rêver la semaine dernière en obtenant le résultat nul à Turin (1-1). Antoine Kombouaré a su donner à ses joueurs cette âme de gagnant depuis qu'il a repris les rênes de l'équipe. Après avoir obtenu le maintien en Ligue 1 en 2021, il a conduit ses hommes jusqu'à la victoire en Coupe de France la saison suivante, avant de faire bonne figure en Coupe d'Europe. Un travail qui force le respect et qui nous laisse penser qu'éliminer un tel adversaire est loin d'être impossible. D'autant plus que le niveau affiché par les Nantais en 2023 est vraiment très intéressant. Évidemment, en face, il s'agit de la Juventus. La Vieille Dame a repris du poil de la bête en Serie A, après avoir subi un retrait de 15 points. Mais les Turinois restent fragiles et le match aller a prouvé qu'ils avaient des failles qui pouvaient être exploitées. Je vous propose donc ce pari de folie en misant sur une qualification nantaise, que ce soit avant ou après le temps réglementaire.

