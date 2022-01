PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg gagne à Bordeaux et les deux équipes marquent (3.20)

Les jours passent et rien ne s’arrange à Bordeaux. Le club s’enfonce toujours un peu plus dans la crise et fait même partie des favoris pour la descente en Ligue 2. Les Bordelais viennent de s’incliner très lourdement à Rennes (6-0). Cela vient porter à quatre leur nombre de revers d’affilés et difficile de les imaginer réagir face à une équipe en pleine bourre. Strasbourg a pris quinze points sur les dix-huit derniers possibles. Les Alsaciens n’ont donc perdu qu’une seule fois durant cette période. C’était contre Marseille (2-0). Le 1er décembre, ils ont même atomisé les Girondins à la Meinau (5-2). Je m’attends à la même rencontre tout à l’heure. Je vous propose donc ce pari risqué mais très bien coté avec la victoire du Racing et les deux équipes marquent !

