PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 mai - Liga

La saison est longue pour le Celta ! A trois journées de la fin, Vigo pointe à la quinzième place du classement et n'a toujours pas assuré son maintien. Les joueurs de Carlos Carvalhal sont dans une spirale négative de quatre défaites consécutives et le match de ce soir semble être la meilleure opportunité pour prendre des points compte tenu des deux autres rencontres prévues (déplacement à Cadix et réception de Barcelone). Gérone, de son côté, est huitième de la Liga et pourrait réussir l'exploit de se qualifier pour la Ligue Europa conférence (seulement deux points de retard sur le septième). Malgré tout, les joueurs de Michel ont pris deux fois moins de points à l'extérieur depuis le début de saison : seulement trois succès en dix-sept déplacements. Je mise donc sur un score de parité pour tripler ma mise (3.60) ! Fiabilité : 34%

