PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 23 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic: match nul entre Reims et Bordeaux (3.00).

Se mettre à l’abri du moindre doute. Voici clairement l’objectif de cette soirée pour les Rémois et les Bordelais. Ces deux équipes ne comptent en effet que 2 points d’avance sur le barragiste nantais. C’est dire à quel point cette 38e journée s’annonce passionnante. La dynamique semble être légèrement en faveur des Girondins qui restent sur un joli succès contre Lens (3-0). Mais en déplacement, leur bilan est plus compliqué. Ils n’ont en effet remporté qu’un seul de leurs 8 derniers matches à l’extérieur. Les Rémois auront eux sans doute à cœur de réagir après leur lourde défaite au Parc des Princes face au PSG (4-0). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Reims et Bordeaux ce dimanche!

Les autres options :

Match nul entre Strasbourg et Lorient (2.20)

Match nul entre Wolverhampton et Manchester United (3.55)

Match nul entre Sheffield United et Burnley (3.55)

Match nul entre Hanovre et Nuremberg (3.10)

Match nul entre Grenade et Getafe (3.55)

Cote totale pour les six paris de folie : 915.36

