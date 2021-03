PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: la Finlande bat la Bosnie (2.80)

La victoire 2-0 de la Finlande au Stade de France le 11 novembre dernier n’est pas le seul fait de gloire des partenaires de Teemu Pukki. Cette saison, les Finlandais, très séduisants, ont aussi gagné deux fois contre la Bulgarie et dominé l’Irlande, ne chutant que lors de leur dernier match au Pays de Galles. Les deux sélections ne se sont affrontées qu’à trois reprises et si la Finlande a toujours chuté à Sarajevo, elle s’est bel et bien imposé (2-0) à Tampere le 19 juin 2019. Comme les partenaires d’Edin Dzeko ont perdu quatre rencontres sur cinq depuis septembre dernier (face à l’Iran et l’Italie, mais aussi en Pologne et aux Pays-Bas) je ne serais pas étonné que les récents vainqueurs de la France parviennent à prendre les trois points en ouverture des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Et la cote est trop belle pour passer à côté !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

La France bat l’Ukraine par au moins trois buts d’écart (2.75)

Doublé de Mbappé contre l’Ukraine (4.70)

La Serbie bat l’Irlande 1-0 (4.60)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 35.42

